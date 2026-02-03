ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಓ'ರೋಮಿಯೋ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:28 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಓ ರೋಮಿಯೊ’.. ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್– ತೃಪ್ತಿ ಧಿಮ್ರಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಅನಾವರಣ
‘ಓ ರೋಮಿಯೊ’.. ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್– ತೃಪ್ತಿ ಧಿಮ್ರಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಅನಾವರಣ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ‘ನಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಸಚಿನ್ ರವಿ ನಿರ್ದೇಶನ
ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ‘ನಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಸಚಿನ್ ರವಿ ನಿರ್ದೇಶನ
entertainmentFilmBollywoodShahid Kapoorrelease

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT