ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homeentertainmentcinema
ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಕಬ್ಜ' ಚಿತ್ರದ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರೇಯಾ ಸರನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ನಟಿ ಶ್ರೇಯಾ ಸರನ್ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೇಯಾ ಅವರು ಮಾದಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಟಿ ಶ್ರೇಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ಕಬ್ಜ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜ್ಯೂನಿಯರ್‌ ಎನ್. ಟಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಆರ್‌ಆರ್‌ರ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

