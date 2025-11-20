ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಕೆನ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಮುದ್ದಿಸಿದ ವಯೋವೃದ್ಧರು

<p>ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರು ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ವರ ಕೆನ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಯೋವೃದ್ಧರ ಜತೆಗಿನ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ‘ಬೀಟ್ಸ್ ವಿಥ್ ತಂಗಮ್ ಬೇಬಿಸ್’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಟನೆಯ 'ಲಾಕ್ಡೌನ್' ಚಿತ್ರ ಡಿ.5ರಂದು ತೆರೆಗೆ.<p>ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ, ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶ್ರೀಲೀಲಾ ‘ಕಿಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ‘ಭರಾಟೆ‘, ‘ಬೈ ಟು ಲವ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪುಷ್ಪ2 ಚಿತ್ರದ 'ಕಿಸ್ಸಿಕ್', ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಚಿತ್ರದ ‘ವೈರಲ್ ವೈಯ್ಯಾರಿ’ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>