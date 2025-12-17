ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ

<p>ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರು ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 17) ಎರಡೆರಡು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಇಂದು ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರ ಜನುಮ ದಿನ. ಇನ್ನೊಂದು ‘ಬಘೀರ’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಉಗ್ರಾಯುಧಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ನಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ‘ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳೇ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಿಗುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನೂ ತರಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಬೇಕಿರುವವರಿಗೆ ಧಾನ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯೆ ಸಾಕು. ಸಿಗುವ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು?.Sandalwood: ‘ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ’ಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಶ್ರೀಮುರಳಿ .<p>ಇನ್ನು, ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ‘ಉಗ್ರಾಯುಧಮ್’. ಜಯರಾಮ್ ದೇವಸಮುದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರುದ್ರನಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಉಗ್ರಾಯುಧಮ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, 135 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 700 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>