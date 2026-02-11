ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಹೇಗಿದ್ದವರು ಹೇಗಾದರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಮಣಿಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:40 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‌ಯಶ್

‌ಯಶ್ 

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ

ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಸುದೀಪ್‌

ಸುದೀಪ್‌

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ರಚಿತಾ ರಾಮ್

ರಚಿತಾ ರಾಮ್

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ  

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

YashCinemasudeepGaneshRishab ShettyDeepikaPadukoneRaj B. Shettykannda Film Industrysandalwood actor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT