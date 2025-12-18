ಅಭಿಮಾನಿ ಮಗುವಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ನೀಡಿದ ಜೈ ಭೀಮ್‌ ನಟ ಸೂರ್ಯ

<p>ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗುವಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ಬರ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸರ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಟನ ಸರಳತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p> <br>ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರು, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ– ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡುವಿನ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ‘ಜೈ ಭೀಮ್’ ಸಿನಿಮಾದ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ<strong> </strong>ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಇವರ ನಟನೆಯ 'ಸೂರರೈ ಪೊಟ್ರು’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 68ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಜನಿ, ಸಿಂಘಮ್, ವಾರಣಂ ಆಯಿರಂ, ಪಿತಾಮಗನ್, ನಂದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>