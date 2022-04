ನವದೆಹಲಿ: ತಮಿಳು ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೀಸ್ಟ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ತಮಿಳಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಬೀಸ್ಟ್‌’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಕುವೈತ್​ನ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಬೀಸ್ಟ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಬೀಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಯ ವೈಭವೀಕರಣವಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕುವೈತ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬೀಸ್ಟ್​’ ಮೊದಲನೆಯ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕುರುಪ್’, ವಿಷ್ಣು ವಿಶಾಲ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಎಫ್​ಐಆರ್​’ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುವೈತ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದೆ ಎಂದೂ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀಸ್ಟ್​ ಟ್ರೇಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮಾಲ್‌ವೊಂದನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾಯಕ (ವಿಜಯ್‌) ಮಾಲ್‌ನ ಒಳಗೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರವಾಗಿದೆ.

#Beast is banned by the Ministry of Information in #Kuwait

Reason could be Portrayal of Pak, Terrorists or Violence

Recently Indian Movies #Kurup and #FIR were banned in #Kuwait

Of late, #Kuwait Censor is becoming very strict in GCC compared to other countries in the region

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 5, 2022