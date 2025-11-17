ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

‘ತನ್ವಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:50 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದೆ’ : ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದೆ’ : ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್
ನಟಿ ಕಾಮಿನಿ ಕೌಶಲ್ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದೆ’ : ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್
entertainmentHindiFilmfilm awardBollywood actorBollywood Actors

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT