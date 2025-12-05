ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

‘ದಿ ಡೆವಿಲ್‌’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌: ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:10 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ADVERTISEMENT
ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ನಟ ದರ್ಶನ್

ಚಿತ್ರ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್

kannada movieDarshanActorDevil

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT