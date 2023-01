ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶ, ಭಾಷೆಗಳ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಜೇಮ್ಸ್ ಕೆಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ‘ಟೈಟಾನಿಕ್’. ಹರೆಯದ ಮನಸುಗಳ ಪ್ರೇಮ, ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಸಿರಿತನ- ಬಡತನಗಳ ಅಂತರ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ.. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದವು.

ಇಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಎಂಬ ಅಪೂರ್ವ ಸಿನಿಮಾ 4ಕೆ 3ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 20th ಸೆಂಚುರಿಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರರಸಿಕರ ಮನಮಾಸದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ 4ಕೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.

Celebrate the 25th anniversary of the timeless love story.#Titanic returns to the big screen in remastered 4K 3D on February 10. pic.twitter.com/QCPxKgyqUW

— 20th Century Studios (@20thcentury) January 10, 2023