ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ | 18 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಹರ್ಮನ್‌ ನಾಯಕ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಗಿರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ 18 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಡ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ರಾಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಶೀಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರಾ, ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ.</p><p>ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಕಜಾಕಸ್ತಾನ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯ, ಚೀನೀಸ್ ತೈಪೇಯಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 29) ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಜಪಾನ್ (ಆಗಸ್ಟ್ 31) ಹಾಗೂ ಕಜಾಕಸ್ತಾನ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1) ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಮಂದಿನ ವರ್ಷ (ಆಗಸ್ಟ್ 14–30) ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಹಾಗೂ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯೂ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಶನ್ ಬಿ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಸುರಾಜ್ ಕರ್ಕೆರಾ ಗೋಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹೊಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಕಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ.ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ: ಪಾಕ್, ಒಮನ್ ಬದಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಕಜಕಸ್ತಾನ.<p><strong>ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ</strong></p><p><strong>ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ಗಳು: </strong>ಕೃಶನ್ ಬಿ. ಪಾಠಕ್, ಸುರಾಜ್ ಕರ್ಕೆರಾ</p><p><strong>ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್</strong>: ಸುಮಿತ್, ಜರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್, ಜಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್</p><p><strong>ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್</strong>: ರಾಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್, ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಸಾದ್</p><p><strong>ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್</strong>: ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸುಖಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಶೀಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರಾ, ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್</p><p><strong>ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರು</strong>: ಸೆಲ್ವಂ ಕಾರ್ತಿ, ನೀಲಮ್ ಸಂಜೀಪ್ ಎ.</p>