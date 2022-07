RRR ‘ಗೇ‘ ಚಿತ್ರ: ರಸೂಲ್‌ ಪೂಕುಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೀರವಾಣಿ

ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಸೌಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ರಸೂಲ್‌ ಪೂಕುಟ್ಟಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರಸೂಲ್‌ ಪೂಕುಟ್ಟಿ ಅವರು ‘ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌’ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುತೇಕ ಗಣ್ಯರು ಪೂಕುಟ್ಟಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ.ಕಿರವಾಣಿ ಕೂಡ ಪೂಕುಟ್ಟಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

‘ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌‘ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ‘ಗೇ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಖಂಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

Saw 30 minutes of garbage called RRR last night.

— Munish (@MunishBhardwaj) July 3, 2022