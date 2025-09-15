ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ದಂಪತಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌: ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PHOTOS | ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಉಪೇಂದ್ರ ಮೋಜುಮಸ್ತಿ
PHOTOS | ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಉಪೇಂದ್ರ ಮೋಜುಮಸ್ತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂತಾರ– ಅಧ್ಯಾಯ 1: ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಾಂತಾರ– ಅಧ್ಯಾಯ 1: ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Priyanka UpendraSandalwood actressPhone hackingActor upendrasandalwood actor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT