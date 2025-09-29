ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
entertainment
PHOTOS | ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ‌ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:18 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:18 IST
ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ರೋಷನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಮಹಾನಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಈಗ ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್‌ ಅವರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಜೊತೆಗೆ ಥಾರ್‌ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಫೋಟೊಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಈ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಕಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಸದ್ಯ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿ ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: anchor_anushreeofficial

ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

