ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
BBK12: ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:54 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:54 IST
ಚಿತ್ರ: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ ಸ್ಟಾರ್

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಮ್ಮ: ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಇವರೇ

ಚಿತ್ರ: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ ಸ್ಟಾರ್

