ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೊದಲ ಪ್ರೊಮೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ವಿಭಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅರಮನೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರೊಮೋ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆನೆ, ಹಂಪಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ರಾಜರ ಯುದ್ಧಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ‘ನಮ್ಮ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದರೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ.. ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು, ‘ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯೋದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಹಬ್ಬ ಈಗ ಶುರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
