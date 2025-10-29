ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಆಚೆಬಂದ್ರಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿಯತ್ತು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:53 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ
BBK12: ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಮ್ಮ: ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಇವರೇ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಮ್ಮ: ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಇವರೇ
ಮಲ್ಲಮ್ಮ

ಮಲ್ಲಮ್ಮ

ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಿತ್ರ

ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ

ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

bigg bossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT