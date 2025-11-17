<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆದೇಶದಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರಣ ನೀಡಿ ‘ದೋಷಿ' ಬರೆದ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. </p><p>ಅದರಂತೆ ಧನುಷ್ ಅವರು ಮಾಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡದರೆ, ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ರಾಶಿಕಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>. PHOTOS | ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಜತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್.<p>ಇತ್ತ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅತ್ತ, ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಮುನಿಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾರಾ? </p><p>ಈ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರು ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>