ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
Homeentertainmentcinema
PHOTOS | ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಜತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:34 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:34 IST
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕರ ಜತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘GIRTARA’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರು

ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಲ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

