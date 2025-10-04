ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
I’m IN LOVE ಎನ್ನುತ್ತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:34 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:34 IST
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ತುಳಸಿ ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋ ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ‌ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: deepthimanne_official

ಪದ್ಮಾವತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: deepthimanne_official

ಇದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಜೋಡಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ತಿ ಅಂಕ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: deepthimanne_official

ಇದೀಗ ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: deepthimanne_official

ಆ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ YES, I’m IN LOVE ಎಂದು ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: deepthimanne_official

ಆದರೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಹುಡುಗ ಯಾರು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಚಿತ್ರ: deepthimanne_official

ಪದ್ಮಾವತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಬಳಿಕ ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಚಿತ್ರ: deepthimanne_official

ಸದ್ಯ ತಾವು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೊವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: deepthimanne_official

