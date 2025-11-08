ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ‌ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: sara.annaiah

ಪದ್ಮಾವತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: sara.annaiah

ಇದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಜೋಡಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಪೂರ್ತಿ ಅಂಕ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: sara.annaiah

ಇದೀಗ ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ ಅವರು ರೋಹನ್ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: sara.annaiah

ಇನ್ನು, ಈ ಮದುವೆಗೆ ಕನ್ನಡತಿ, ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: sara.annaiah

ನಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮಾನೆ ಹಾಗೂ ರೋಹನ್ ಮದುವೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: sara.annaiah

ಇದೇ ಫೋಟೊಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: sara.annaiah

