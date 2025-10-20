ಆಳ–ಅಗಲ: ಬೆಳ್ಳಿಗೇಕೆ ಬೆರಗಿನ ಬೆಲೆ?

ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧಾರಣೆಯು ಚಿನ್ನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರವು ಶೇ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧಾರಣೆಯ ಏರಿಕೆಯ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗ ಬೆರುಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ
ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ
