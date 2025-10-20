ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆಳ–ಅಗಲ: ಬೆಳ್ಳಿಗೇಕೆ ಬೆರಗಿನ ಬೆಲೆ?
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ.
Published 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧಾರಣೆಯು ಚಿನ್ನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರವು ಶೇ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧಾರಣೆಯ ಏರಿಕೆಯ ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗ ಬೆರುಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ
ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, ಆಮದು ಸುಂಕ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಳಿಯಲಿದೆಯೇ ಬೆಲೆ?
ಅ. 15ರಂದು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ, ನಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಕುಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅದೀಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದರ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗದು ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಆಧಾರ: ಪಿಟಿಐ, ಸಿಲ್ವರ್‌ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌. ಒಆರ್‌ಜಿ, ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಜಾರ್.ಕಾಂ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು
