EXPLAINER | ಜಪಾನ್ PM ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಶಿಬಾ ರಾಜೀನಾಮೆ; ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?

ಟೊಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಶಿಗೆರು ಇಶಿಬಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಅವರು ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲೂ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಕಾರು ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿರುವ ಸುಂಕವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿನ್ನಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶಿಬಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಇಶಿಬಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಶಿಬಾ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಲಿಬೆರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ (LDP) ಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಬಹುತೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಜಪಾನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಇಶಿಬಾ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಎಲ್ಡಿಪಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ

2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಸಿಕೊಳ್ಳಲು 20 ಸಂಸದರ ಮತಗಳ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅ. 4ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ಷ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಬೇಕು. ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಶಿಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

LDP ಮತಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸರಳ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದ ನಾಯಕತ್ವದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಮಾನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸರಳ ಬಹುಮತ ಪಡೆದವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹುಮತ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸದರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದರಂತೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ 47 ಮತಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. 

ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದರೆ ನಡೆಯುವ ಸರಳ ಮಾದರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಡಿಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮೂವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಚೀಟಿ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಈವರೆಗೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಪಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಂಥ ಸರಳ ಮಾದರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯು 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಧ