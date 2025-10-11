Video | ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ: ಹೋಟೆಲ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಬೋಂಡಾ ಸೂಪ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ

<p>ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ ಆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖಾದ್ಯ ಬೋಂಡಾ ಸೂಪ್ (Bonda Soup). ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಬೋಂಡಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (Karnataka’s Recipe) . ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೋಂಡಾ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬೋಂಡಾಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಬೋಂಡಾಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೂಪ್ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ, ಮನೆ–ಮನೆ ಮಾತಾಯಿತು ಈ ಖಾದ್ಯ. ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬೋಂಡಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>