ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಬೇಕರಿ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ

ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕಡಲೆ ಬೀಜದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p><strong>ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು: </strong></p><ul><li><p>ಕ್ಯಾರೆಟ್ </p></li><li><p>ಹಾಲು </p></li><li><p>ಸಕ್ಕರೆ</p></li><li><p>ಏಲಕ್ಕಿ </p></li><li><p>ತುಪ್ಪ</p></li><li><p>ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ</p></li></ul><p><strong>ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. </p><p>ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ತುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. </p><p>ಬಳಿಕ ಸ್ಟವ್ನ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಹದವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. </p><p>ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿಯನ್ನು ತಟ್ಟೆಯ ತುಂಬಾ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ.</p>