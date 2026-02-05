ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾ; ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಿತು

<p>ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಕೋಸಂಬರಿ, ಪಲ್ಯ, ದೋಸೆ, ಸೇರಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವಿಂದು ಬಹುಬೇಗನೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಿತಾದ ‘ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಲಾಡ್’ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p><strong>ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>ಸೌತೆಕಾಯಿ–3 ರಿಂದ4</p><p>ಈರುಳ್ಳಿ–1</p><p>ಟೊಮೆಟೊ–1</p><p>ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್–ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲು </p><p>ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ– ಒಂದು ಚಮಚ</p><p>ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ಖಾರಾ ಸೇವ್– 1ಕಪ್</p><p>ಲಿಂಡು ರಸ– 2 ಚಮಚ</p><p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು</p><p>ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು – ಅರ್ಧ ಕಪ್</p>.<p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> <br><br>ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಅದರೊಳಗಿನ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.</p><p>ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಉಪ್ಪು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಲಿಂಬು ರಸ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ನಂತರ ತಿರುಳು ತೆಗೆದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಖಾರಾ ಸೇವ್, ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.</p><p>ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಲಾಡ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.</p>.<p><strong>ಸೌತೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಲಾಭ</strong></p>.<p>ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಾಂಶ ಹೊಂದಿದ ತರಕಾರಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲು, ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>