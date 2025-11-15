ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುವ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಜ್ಜಿ : ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಜತೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಹು ಬೇಗನೆ ಆಗುವ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</p><p>1–2 ಕಪ್ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು </p><p>1–2 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು</p><p>ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು</p><p>1 ಚಮಚ ಖಾರದಪುಡಿ</p><p>ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ</p><p>1–2 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p>ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು</p><p>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</p><p>ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಖಾರದಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲು ಇಡಿ.</p><p>ನಂತರ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಜ್ಜಿ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ನಂತರ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ, ಕಲಸಿಕೊಂಡ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಂಡೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ.</p><p>ಬಜ್ಜಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಕಾಫಿ ಜತೆ ಸವಿಯಿರಿ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>