ಮಾವು, ನಿಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

<p>ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮಾವು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ದೊಡಲಿಕಾಯಿ, ಅಮಟೆಕಾಯಿ, ಕಳಲೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೆಳ್ಳುಳಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನ. ಅದುವೆ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ.</p><p>ಚಿಕನ್ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡಲು ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಿರಿ.</p>.ರೆಸಿಪಿ | ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿಗಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ.ರೆಸಿಪಿ | ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ: ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.<p><strong>ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:</strong></p><p>ಚಿಕನ್, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ವಿನೆಗರ್ </p>.<p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong></p><p>ಮೊದಲು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಹುರಿದ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅರಿಶಿನ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೇ ಇಡಿ. ನಂತರ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. </p><p>ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಸೇರಿಸಿ, ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕವೇ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಈ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ 4ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಅನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ದೋಸೆ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>