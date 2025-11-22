ಶೀತ, ಜ್ವರದಿಂದ ಊಟ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬರ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

<p>ಶೀತ, ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಊಟ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬಹು ಬೇಗನೆ ಆಗುವ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.<br><br><br><strong>ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಂಬರ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು<br></strong><br>2–3 ಟೊಮೊಟೊ<br>2–3 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ<br>ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಮೆಣಸು<br>ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು<br>ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ<br>ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ<br>ಕಾಲು (1/4) ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ<br>ಕಾಲು (1/4) ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ<br>ಕರಿ ಬೇವು<br>1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ<br>ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾಯಿತುರಿ</p>.ರೆಸಿಪಿ | ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ: ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.<p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಟೊಮೆಟೊ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 1–2 ಲೋಟ ನೀರು , ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.<br><br>ನಂತರ ಟೊಮೊಟೊ ಮಿಶ್ರಣ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬರೀ ಟೊಮೊಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿತುರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.<br><br>ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಟೊಮೊಟೊ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>