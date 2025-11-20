ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು

<p>ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೇಜಾರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸವಿಯಬಹುದು.ಇದನ್ನು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>1–2 ಕಪ್ ಸಣ್ಣ ರವೆ</p><p>1 ಕಪ್ ಅವರೆಕಾಳು</p><p>2–3 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ</p><p>1–2 ಈರುಳ್ಳಿ</p><p>ಕಾಲು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ</p><p>ಕರಿ ಬೇವು</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p>ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು</p><p>ಕಾಯಿ ತುರಿ</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ಮೊದಲು ಅವರೆಕಾಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ರವೆಯನ್ನು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿ ಬೇವು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹುರಿದ ರವೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ನೀರು ಇಂಗುವ ತನಕ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>