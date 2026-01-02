Recipes | ಬಹುಬೇಗನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಲಿ

<p>ಇಡ್ಲಿ ಅನೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಆಗಿದೆ. ರವಾ ಇಡ್ಲಿ, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಲಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.</p><p><strong>ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong> </p><p>ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು –ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ತರಕಾರಿ– ಬೀನ್ಸ್ 1ರಿಂದ2 ಕಪ್</p><p>ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್– 1ರಿಂದ2 ಕಪ್</p><p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – 1 ಕಪ್ಪು </p><p>ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು–1 ಕಪ್</p><p>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ– ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ– 1 ಕಪ್</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಮೊದಲು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬಟಾಣಿಯನ್ನು 5ರಿಂದ10ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ನಂತರ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ತರಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ನಂತರ ತರಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಜತೆ ಸವಿಯಿರಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>