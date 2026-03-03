ಕ್ಷೇಮ–ಕುಶಲ | ಕಾಫಿ– ಚಹಾಗಳ ರುಚಿಗೆ ಕೆಡದಿರಲಿ ಆರೋಗ್ಯ

<p>ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಲಘು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಅಯಾ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಿಂದ. ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖಡಾ ಎಂಬತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ನಿತ್ಯ ಚಹ ಸೇವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಹ ಜನರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಲಸ್ಸಿ, ಶರಬತ್ತು ಮುಂದಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಸೇವನೆಯು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಬರಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನಿನ ಅಂಶವು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಹಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನಿನ ಅಂಶವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಇತರ ಯ್ಯಾಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ (antioxidants) ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೆಫೀನ್ (Caffeine) ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿ (Stimulant) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಫೀನ್ ಪದಾರ್ಥವು ಎಡಿನೊಸಿನ್ (adenosine) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜಡತ್ವ ಮಾಯವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಸಂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ತರ್ಕವಿದೆ.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಫೀನ್ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಫ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಕೆಫೀನನ್ನು ದೇಹವು ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು.</p>.<p>ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದಿಂದ ದೊರಕಬಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ/ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸದೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಬೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲೈಸೀಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಲ್ಲವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನಿನ ಮತ್ತು ಯ್ಯಾಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ /ಬೆಲ್ಲ ಬೆರಸದ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಮಿನರಲ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಸೇವನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಡೀ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಏರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನ ಅಂಶವು ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಾರಿನ ಅಂಶವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ (ಸೋಡಾ) ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಅಂತಹಾ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಮುಂತಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>