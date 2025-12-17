Yoga: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಗಾಸನಗಳಿವು

<p>ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒತ್ತಡ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್.ರೊಬೊಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಹೃದಯದ ಎರಡು ಕವಾಟಗಳ ಬದಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ. <ul><li><p><strong>ತಾಡಾಸನ (ಪರ್ವತ ಆಸನ):</strong> ತಾಡಾಸನವು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಆಸನವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನವು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ತ್ರಿಕೋನಾಸನ (ತ್ರಿಕೋನ ಆಸನ):</strong> ತ್ರಿಕೋನಾಸನವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನವು ದೇಹದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬಾಗಿ, ಕೈಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ಆಸನವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ವೃಕ್ಷಾಸನ (ವೃಕ್ಷ ಆಸನ):</strong> ವೃಕ್ಷಾಸನವು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಸನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದವನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆಯ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಸನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಭುಜಂಗಾಸನ (ಸರ್ಪ ಆಸನ):</strong> ಭುಜಂಗಾಸನವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಆಸನವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಎದೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಬೇಕು. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಸೇತುಬಂಧಾಸನ (ಸೇತುವೆ ಆಸನ):</strong> ಸೇತುಬಂಧಾಸನವು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ, ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಆಸನವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆಸನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಶವಾಸನ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಸನ):</strong> ಶವಾಸನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಆಸನವಾಗಿದೆ. (ಬೆನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ) ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿ, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಆಸನವು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p>ಯೋಗಾಸನಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಭಟ್, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ - ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ, ಅಸ್ಟರ್ CMI ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p>