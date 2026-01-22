ಡಾರ್ಕ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಮದ್ದು

<p>ಆಹಾರ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಪ್ಪು ಮುಖದ ಅಂದೆಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ನಿಯಮಿತವಾದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.<blockquote><strong>ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು</strong></blockquote>.<p><strong>ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ:</strong> ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿರುವುದು</p><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ:</strong> ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಆನುವಂಶಿಕತೆ:</strong> ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. <br><br><strong>ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ:</strong> ಅತಿಯಾದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.<br><br><strong>ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಡ:</strong> ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೂರದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು.<p><strong>ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯ ಕೆಲಸದ ಪರಿಣಾಮ: </strong>ರಾತ್ರಿಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಸೇವಿಸಬೇಕು. </p><p>ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಣಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಕುಂದದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟದ ಬದಲು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. </p>.<p><strong>ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ</strong></p>.<ul><li><p>ಮೂಸಂಬಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗಬೇಕು.</p></li><li><p>ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ 1ರಿಂದ2 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p></li><li><p>ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p></li><li><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. </p></li><li><p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇವಿಸಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು</p></li><li><p>ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>