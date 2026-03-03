ಯುವಕರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಗ್ಗಲು ಕಾರಣವೇನು?ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಭಾರತದ ಯುವಜನತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ 55 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್‘ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. </p><p> ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೈಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ 2025ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 84 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಯುವಕರು 33 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 60ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 55 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 96 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 49ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಾಂತ ವಯಸ್ಕರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸೈ, ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲೂ ಜೈ.<blockquote><strong>ಯುವಕರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಗ್ಗಲು ಕಾರಣಗಳು</strong></blockquote>.<p><strong>ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಭಾವ: </strong>ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ:</strong> ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ರಹಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ: </strong>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. </p><p> ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>