ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

Organ Donation | ಅಂಗದಾನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ಡಾ. ಜಗದೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 10:57 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 10:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವ
HealthHealth TipsOrgan Donation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT