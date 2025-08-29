Organ Donation | ಅಂಗದಾನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

<p>ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗದಾನ ಮತ್ತು ಅಂಗ ಬದಲಾವಣೆ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್). ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶ, ಕಿಡ್ನಿ, ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕಣ್ಣು, ಎಲುಬು, ಚರ್ಮ/ಅಂಗಾಂಶ ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ರೋಗಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮನೀಡುವ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು (ಮಿಥ್ಯೆಗಳು) ಈ ದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿನ್ನೂ ಅಂಗದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರತೀ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ (NOTTO ಅಂಕಿಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ). ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅಂಗಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.</p>. <h2>ಅಂಗದಾನ ಮಾಡುವವರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು</h2><p>1. ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.</p><ul><li><p>ಮರಣಾನಂತರ ದಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಅರ್ಹರು.</p></li><li><p> ವೈದ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯ, ಅಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.</p></li></ul>.<p>2. ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದಲೇ ದಾನಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ, ಅಂಗದ ಕಾರ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>3. ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ದಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದಾನಿಯ ಮತ್ತು ದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು.</p><p>4. ದಾನ ಮಾಡಲು ಡೋನರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರಣಾನಂತರ ದಾನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p><p>5. ಅಂಗದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇಹ ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>6. ತೀರಾ ಅನಾರೋಗ್ಯವುಳ್ಳ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಮೊದಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಣವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಂಗದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<h2>ಅಂಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು</h2> <ol><li><p>ಯಾವುದೇ ಅಂಗ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದ ರೋಗಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹರಾದರೆ ಅವರನ್ನು NOTTO ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಅಂಗ ನೀಡುವಾಗ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು, ಅಂಗದ ಗಾತ್ರ, ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅವಧಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p></li><li><p>ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಅಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬಳಿಕ ದೇಹವು ಆ ಹೊಸ ಅಂಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದಂತೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಕ್ರಮ (ಇಮ್ಯುನೊಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಥೆರಪಿ) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಫಾಲೋ-ಅಪ್, ಜಾಗ್ರತೆ, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p></li></ol>.<h2>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು</h2> <ul><li><p>ಅಂಗದಾನ ಮತ್ತು ಅಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ದಾನಿಯಾಗಲಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಠಿಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಇದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಕರ್ನಾಟಕವು ಅಂಗದಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಿಳಿತವೇ ಅಂಗದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಂಗದಾನವು ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆ.</p></li></ul>.<p><strong>(ಲೇಖಕರು:</strong> ಡಾ. ಜಗದೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ – ಜಿಐ, ಎಚ್.ಪಿ.ಬಿ. ಸರ್ಜನ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊಎಂಟರಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ರಾಮಯ್ಯ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</p>.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>