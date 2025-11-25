ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಸುಮನ್ ಸಿಂಗ್
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:58 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ರಕ್ಷಣೆ
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಗು ನಿದ್ದೆಗೆ ಕಂಟಕ
ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಗು ನಿದ್ದೆಗೆ ಕಂಟಕ
HealthpregnancyPregnantHealth CarePregnant woman

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT