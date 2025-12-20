ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

Water Heater: ಬಿಸಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ‘ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್’ ಬಳಸೋ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

ಡಾ. ಶಿರೀನ್ ಫುರ್ಟಾಡೋ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Hair Fall: ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
Hair Fall: ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
fallback
HealthHairCareHot Water SpotHair fallHead

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT