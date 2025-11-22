ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಗಮನಿಸಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ಡಾ. ಎಡ್ವಿನಾ ರಾಜ್
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:02 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HealthwinterFruitWinter Care

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT