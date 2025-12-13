ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ | 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಶನಿವಾರ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-48
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-02
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
