ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ 'ಬುಲೆಟ್‌ ರೈಲು' ಏನಾಯಿತು?: ಡಾ. ಶಮಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ 'ಬುಲೆಟ್‌ ರೈಲು' ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಕ್ತಾರೆ ಡಾ. ಶಮಾ ಮೊಹಮದ್‌ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವೊಂದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಡಾ. ಶಮಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ ₹3.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ 'ಬುಲೆಟ್‌ ರೈಲು ಯೋಜನೆ' ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವೈವಭದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವೊಂದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಎಂಎಲ್‌ಎ ಮೊಮ್ಮಗ' ಎಂದು ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸಿದ ಯುವಕ!

PM Modi says Japan will invest Rs 3.2 lakh crore in India in the next 5 years. But what is the status of the flagship project of the Modi govt's first term - The bullet train? The PM loves to make grand announcements but doesn't follow through on even a single one of them!

— Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) March 20, 2022