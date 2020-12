Covid-19 India Update: 20,021 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 279 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 20,021 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 279 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,02,07,871ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ವರೆಗೆ 1,47,901 ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ 97,82,669ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2,77,301 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

India reports 20,021 new COVID-19 cases, 21,131 recoveries, and 279 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,02,07,871

Active cases: 2,77,301

Total recoveries: 97,82,669

Death toll: 1,47,901 pic.twitter.com/4rp0O5MswG

— ANI (@ANI) December 28, 2020