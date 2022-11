ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ: ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

182 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಗುಜರಾತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 01 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 05ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 89 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 93 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಮೊದಲು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಕಟಿಸದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು.

ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ:

ಅಧಿಸೂಚನೆ:

ಮೊದಲ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 5

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 10

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ:

ಮೊದಲ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 14

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 17

ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ:

ಮೊದಲ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 15

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 18

ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

ಮೊದಲ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 17

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 21

ಚುನಾವಣೆ:

ಮೊದಲ ಹಂತ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 (ಗುರುವಾರ)

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 (ಸೋಮವಾರ)

ಮತ ಎಣಿಕೆ (ಫಲಿತಾಂಶ): ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 (ಗುರುವಾರ)

Schedule for GE to the Legislative Assembly of Gujarat.

