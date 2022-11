ಹಿಮಾಚಲ ಚುನಾವಣೆ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 45ರಷ್ಟು ಮತದಾನ

ಶಿಮ್ಲಾ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 45ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Unshakeable spirit! Massive turnout of women of the Dhanderwadi, remotest village of Shimla. They stand firm amid extreme cold and tough terrains to cast their VOTES. @hpelection @DC_Shimla @AdityaNegiHP @ECISVEEP @SpokespersonECI #HimachalPradeshElections pic.twitter.com/9GqOvIedIC

— DEO Shimla (@deoshimla771) November 12, 2022