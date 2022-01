ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ ಮಿರಂ ತರೊನ್‌ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಚೀನಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ (ಪಿಎಲ್‌ಎ) ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮಿರಂ ತರೊನ್‌ ಅವರನ್ನು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಜಾವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸೇನೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಚೀನಾದ ಪಿಎಲ್‌ಎಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಪ್ಪರ್ ಸಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಡೋ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ 19 ವರ್ಷದ ಮಿರಂ ತರೊನ್‌, ಶಿಯುಂಗ್ ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜ.18 ರಂದು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಜ.20ರಂದು ಯುವಕನ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದ ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಪಿಎಲ್‌ಎ ಅನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಓದಿ... ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಚೀನಾ

The Chinese PLA has handed over the young boy from Arunachal Pradesh Shri Miram Taron to Indian Army. Due procedures are being followed including the medical examination. https://t.co/xErrEnix2h

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 27, 2022