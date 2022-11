ನೆಹರೂ ಸ್ಮರಣೆ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸೋನಿಯಾ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಪುಷ್ಪ ನಮನ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಜವಾಹರ­ಲಾಲ್‌ ನೆಹರೂ ಜನ್ಮ­ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನೆಹರೂ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ­ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದ ಶಾಂತಿ­ವನ­ದಲ್ಲಿರುವ ನೆಹರೂ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಪುಷ್ಪ­ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

"Champion of Democracy": Kharge pays homage to Jawaharlal Nehru on his birth anniversary, Sonia Gandhi pays floral tributes

