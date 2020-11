PV Web Exclusive: ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಡ್ಡಿದ ಹೊಸ ತಡೆಗಳು

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತವಾದ ವಿಷಯ ರೈತರ ‘ದೆಹಲಿ ಚಲೊ’ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರೈತರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದು. ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ರೈತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರೈತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ರೈತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಹರಿಯಾಣದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರೈತರು ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಬಾರದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಕ್ರೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಜಲಫಿರಂಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಜಲಫಿರಂಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ಎರಡೂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಜಲಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ಪದೇ-ಪದೇ ಬಳಸಿದರು.

ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ರೈತರು ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಹರಿಯಾಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೂರಾರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ಹಾಕಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರಂತೆಯೇ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಜತೆಗೆ ಮುಳ್ಳುತಂತಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು.

Haryana border in an attempt to stop the farmers from doing a #DelhiChalo

This picture is an apt response of the central government as well. Instead of addressing farmers issues, all they have managed to do was to ignore them and stall them#FarmActs#ScrapTheseActs pic.twitter.com/GLtK1Nt9Af

— #iStandWithFarmers (@suresh_ediga) November 25, 2020