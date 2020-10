ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಮಸೂದೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಎಪಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ

ಚಂಡೀಗಡ: ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರವೇ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಮರೀಂದರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ನಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಎಪಿ ಶಾಸಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದುವರಿದು, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

Punjab: AAP MLAs seen sleeping inside the State Assembly last night.

They had staged a sit-in protest inside the Assembly yesterday against not getting copies of the proposed legislation to be tabled in the special session of Punjab Vidhan Sabha against the central farm laws. pic.twitter.com/kuYZKFuj1b

— ANI (@ANI) October 20, 2020