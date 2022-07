ಬಕ್ರೀದ್‌ ದಿನ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪತ್ರ

ಮುಂಬೈ: ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಬಾರದು. ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಪತಿ ರಾಹುಲ್‌ ನಾರ್ವೇಕರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಡಿಜಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್‌ ನಾರ್ವೇಕರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar wrote to DGP Maharashtra, instructing to ensure that the cows are not slaughtered on the day of Bakrid- July 10.

— ANI (@ANI) July 9, 2022