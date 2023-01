ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ 'ಮುಘಲ್ ಗಾರ್ಡನ್' ಇನ್ನುಮುಂದೆ 'ಅಮೃತ ಉದ್ಯಾನ'

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ 'ಮುಘಲ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌' ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಅಮೃತ ಉದ್ಯಾನ' ಎಂದು ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ.

'75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ 'ಅಮೃತ ಉದ್ಯಾನ' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾವಿಕಾ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ 'ಎಎನ್‌ಐ' ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

'ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರ) ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 31 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್‌ 26ರ ವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿವೆ' ಎಂದೂ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಕರ್ತವ್ಯಪಥ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 'ರಾಜಪಥ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

On the occasion of the celebrations of 75 years of Independence as 'Azadi ka Amrit Mahotsav', the President of India has given a common name to the Rashtrapati Bhavan gardens as 'Amrit Udyan': Navika Gupta, Deputy Press Secretary to President pic.twitter.com/VPsJKPdGwZ

— ANI (@ANI) January 28, 2023